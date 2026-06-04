現役看護師という驚きの肩書きを持つ期待の新人・最上ゆにが、イメージDVD『最上ゆに神尻姫』（竹書房）を5月29日にリリース。規格外の神スタイルを引っ提げ、ついにグラビア界へ降臨。 最上ゆに ©2026 TAKE SHOBO CO.,LTD. 彼女の最大の武器は、豊かなGカップバストと、キュッと引き締まった見事なクビレ。さらにはタイトル通り、完璧な上向きの美尻まで兼ね備えており、どこを