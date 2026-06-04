「丙午（ひのえうま）生まれの女は男を食い殺す」という迷信が300年以上も生き延びてきたのはなぜなのか？1966（昭和41）年の丙午に生まれたエッセイストの酒井順子さんは、その謎を明らかにすべく、著書『ひのえうまに生まれて300年の呪いを解く』（新潮社）を刊行しました。60年ごとに時代を遡り、さまざまな文献を発掘する過程で酒井さんを驚かせたのは、明治の丙午差別が想像以上に苛烈だったこと。【写真を見る】川端康成