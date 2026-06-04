「ミスマガジン2023」読者特別賞の一ノ瀬瑠菜が登場するデジタル写真集『SPA!デジタル写真集 一ノ瀬瑠菜「るたんと甘い世界へ」』が発売される。誌面カットも公開され、一ノ瀬が童話のような世界観の中でさまざまな表情を見せている。【別カット】まるで“おとぎ話のヒロイン” スラリ太ももがセクシーな一ノ瀬瑠菜一ノ瀬は2007年生まれの埼玉県出身。ミスマガジン2023で読者特別賞を受賞し、その後も数々の雑誌の表紙を飾るな