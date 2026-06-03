「ディオール（DIOR）」が、「ディオール フォーエヴァー」からメイクアップベース「ディオール フォーエヴァー スキン ヴェール」（SPF50・PA+++、7370円）、「ディオール フォーエヴァー ベルベット ヴェール」（SPF15・PA++、7370円）と、ルースパウダー「ディオール フォーエヴァー オン セット パウダー」（全4色、各8250円）を7月3日に発売する。6月26日から公式オンラインブティックおよび一部店舗で先行販売する。【画像