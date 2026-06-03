今年20周年を迎える「眼鏡市場」を運営するメガネトップが6月2日、都内で「眼鏡市場 紫外線対策事業戦略発表会」を開催した。サングラスをファッションアイテムではなく、目を守るための日常的な健康習慣として定着させることを目指し、新プロジェクト「一億総サングラス計画」を始動。取り組みの一環として、ブランド初となる犬用サングラス「ワングラス（WANGLASS）」（5500円）を発売する。7月21日から、眼鏡市場店舗と公式オ