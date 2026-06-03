フィンランド発のスマートリングメーカー「オーラ（ŌURA）」が、最新モデル「Oura Ring 5」を発表した。日本での発売日は6月5日。【画像をもっと見る】新モデルは、バッテリーやセンサーの構造などを再設計することで、従来モデルの「Oura Ring 4」と比較して40％の小型化を実現。センサーは、肌への密着性を高める薄型のドーム、高出力LED、12本に強化された信号経路を組み合わせた新しい信号構造により、あらゆる肌のト