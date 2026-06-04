生活保護費の国庫負担金過大請求問題を調べる徳島市議会調査特別委員会（百条委員会）で、徳島市の遠藤彰良市長と都築伸也市政務監が虚偽の証言をしたとして市議会が地方自治法違反（偽証）容疑で徳島地検に行った告発について、地検は３日、２日付で受理したことを明らかにした。