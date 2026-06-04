お笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子（55）3日に放送された日本テレビ「上田と女が吠える夜〜インターナショナル〜」（水曜後9・00）に出演。渋谷のスクランブル交差点で、ぶつからないための“秘策”を明かした。今回、番組には22カ国28人の女性が集まり「世界から見た日本ってどんな国？」をテーマに熱い議論が交わされた。その中で、外国人観光客の視点から、渋谷のスクランブル交差点で大勢の人が行き交いながらも、