松本若菜が主演し、佐野勇斗が共演する7月スタートのドラマ『君の好きは無敵』（TBS系／毎週火曜22時）より、ふたりを取り巻く新キャストが発表。小野花梨、白本彩奈、藤井隆、金田哲らの出演が明らかになった。【写真】MERRYの社員役を演じる小野花梨本作は、キャラクタービジネス業界を舞台にした、「かわいい」と「好き」があふれるポジティブ＆パワフルなラブコメディ。「かわいい」も「好き」も理解できない元コンサルと