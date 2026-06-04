唐田えりかが主演を務め、せいや（霜降り明星）、伊藤健太郎が共演するドラマ『102回目のプロポーズ』（フジテレビ系／毎週水曜23時）の第9話が3日に放送され、太陽（せいや）が涙ながらに光（唐田）の誕生日を祝う様子が映し出されると、ネット上には「残酷すぎるだろ…」「いい人すぎて泣けてくる」などの反響が寄せられた。【写真】浅田美代子演じる桃子も登場！『102回目のプロポーズ』第8話より余命宣告された音（伊藤）