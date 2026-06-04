滋賀県の栗東トレーニングセンターは３日、台風６号の影響で強い暴風雨に見舞われた。特に本来は追い切りがよく行われる開門直後の午前５時半前後から８時ごろは暴風雨に近い状態。本来は９時半だった調教終了の時間も１１時半と２時間延び、雨のピークが過ぎた午前８時から調教を開始する厩舎もあった。安田記念の出走予定馬ではワールズエンドが当日の朝になり、木曜追いに変更。また、橋口厩舎のセイウンハーデスとパンジャ