お祝いの形は、時代とともに少しずつ変化していきます。何を贈るか、どうやってお祝いの気持ちを伝えるか。そこには贈り主のこだわりや、価値観が色濃く反映されるものです。今回は、筆者の知人の体験談をお届けします。 親戚への出産祝い 先日、姪に第一子が誕生したときのことです。 私はすぐに新札を祝儀袋に包んで用意しました。そして、同居する息子の妻、A子さんにも「親戚なんだから、あなたたち夫婦からもちゃ