◆宝塚記念１週前追い切り（６月３日、栗東トレセン）第６７回宝塚記念・Ｇ１（１４日、阪神）の１週前追い切りが３日、東西トレセンで行われた。大阪杯、天皇賞・春を連勝し、春古馬３冠に王手をかけるクロワデュノールが上昇気配を感じさせた。２５年の日本ダービー馬は、団野（レースは北村友）を背に、栗東・ＣＷコースで内メアグローリア（２歳新馬）と中グロリアラウス（５歳オープン）と３頭併せ。台風６号の影響で栗東