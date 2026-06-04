４月に結婚を発表した女優の新木優子（３２）が、私服コーディネートを見せた。４日までに自身のインスタグラムを更新し「＃ｏｏｔｄ」とハッシュタグ。ブラックのショート丈トップスにワイドデニムを合わせ、足長スタイルを強調した。フォロワーは「優子ちゃん、足長いなぁ。本当にスタイル良くて羨（うらや）ましい」「優子ちゃんお顔ちっちゃい」「めっちゃ足長い」「優子きた−−！久々！てか何処（どこ）から足生えてる