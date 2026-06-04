小児科病院で働く看護師の仕事は、子供の治療をし、身の安全を守ること。そのためには、子供の保護者と協力しケアをしなければいけない。では、保護者であるはずの親が子供にとって害をもたらすと疑われたとき、看護師は何をするべきなのか？【画像】母親はなぜ4歳の息子に病院食を食べさせるのを徹底的に拒絶するのか？小児病棟での綿密なリサーチに基づく映画『アダムの原罪』の場面写真をすべて見る◆◆◆小学校でのいじ