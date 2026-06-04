後藤啓介が21歳の誕生日を迎えた日本代表FW後藤啓介が6月3日、メキシコ・モンテレイで行われた北中米ワールドカップ（W杯）事前合宿の初日に21歳の誕生日を迎えた。W杯初出場の191センチFWは人生初の“海外バースデー”。グループステージ初戦のオランダ戦まであと11日に迫るなか、難敵相手にジョーカーとして「こじ開けるのは途中から出る選手」と覚悟を示した。気温30度を超えるモンテレイ。日光が突き刺すように照り付け、