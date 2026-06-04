約6年3か月にわたって航空自衛官として勤務したのち、クラブやフェスで活躍するセクシーなダンスグループ「CYBERJAPAN DANCERS」に加入したAIKA（25）。群馬県出身で、父が陸上自衛隊出身という環境に育ち、18歳で航空自衛隊に入隊した彼女が語る訓練と寮生活のリアルは、想像を絶するものだった。【衝撃画像】セクシーすぎる…美しすぎる元航空自衛官・AIKAさん25歳の“大胆すぎるダンサー姿”を写真で見る（写真多数）AIKAさん