働く中で誰もが味わう「理不尽」を「理論」で明快に解き明かし、「なぜ働くのか？」という問いに徹底的に向き合ったビジネス書『理不尽仕事論「クソが!!」と思った時に読む本』。【写真】この記事の写真を見る（8枚）本書の著者である坂井風太さんは、新卒でDeNAに入社後、複数の事業部を経て子会社代表取締役に就任。2022年に起業し、現在は人材育成・組織開発のプロフェッショナルとしてビジネス系YouTubeでも人気を博す存