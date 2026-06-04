〈名門中学退学→東大受験失敗→父親の会社が倒産→自己破産で経済的に困窮…“レールを外れたエリート”が挫折を経て見つけた「自尊心より大切なもの」〉から続く仕事はできるが態度が横柄で、周囲を萎縮させる「ブリリアントジャーク（優秀だけど嫌な奴）」。職場環境に悪影響を与えているにもかかわらず、多くの企業は「彼らは結果を出しているから」という理由で見て見ぬふりをし、結果として他の優秀な人材が流出していく。