トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】ルビオ米国務長官は3日、トランプ大統領が7月にトルコで開かれる北大西洋条約機構（NATO）首脳会議に出席予定だと明らかにした。トランプ政権は、NATOが米国のイラン攻撃に非協力的だったとして存在意義が揺らいでいると主張している。ルビオ氏は「NATOの歴史上、最も重要な会議になるだろう。是正されるべき問題がある」と述べた。ルビオ氏は下院外交委員会の公聴会で、