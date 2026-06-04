【ベルリン共同】ドイツの映画監督ビム・ベンダースさん（80）は、監督を務めた1975年の映画「まわり道」について、テレビ局やストリーミングサービス、配給会社などに一般公開や配信の停止を指示した。撮影時に13歳だった女優が上半身裸で出演したシーンを謝罪した。自身の財団のウェブサイトに3日、声明を掲載した。ドイツを代表する映画監督の一人のベンダースさんが70年代の映画の配信や公開停止を求める異例の対応に踏み