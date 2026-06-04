渋谷のランドマークとして親しまれてきた「ハンズ渋谷店」が、2026年11月に閉店することが発表された。「100年に一度の大規模開発」が進行中の渋谷駅周辺エリアでは、長年にわたって愛されてきた店舗の閉店が相次いでいる。【画像】セゾン文化を築き上げた堤清二今年3月には、西武渋谷店が9月末に閉店されるとの発表があった。これを受けて、書評家・作家の永江朗さんが、西武渋谷店の思い出を『文藝春秋』に