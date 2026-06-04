アメリカのトランプ大統領は3日、イスラエルのネタニヤフ首相を「クレイジーだ」などと罵倒したことを認めました。アメリカとイランの停戦協議をめぐり、アメリカメディアは1日、トランプ大統領がイスラエルのネタニヤフ首相に対し「クレイジーだ」などと問い詰め、激怒したと報じていました。トランプ大統領は3日、ポッドキャストのインタビューで、「怒っていたとは言わないが、少しいら立っていた」と認めました。一方で、ネタ