会話の中で「あれ」「それ」といった言葉が増える。この現象を、軽く考えていないだろうか。言いたいことはあるのに、言葉が出てこない。思い出せない部分を曖昧な表現で埋めてしまう。多くの人は「ちょっと疲れているだけ」「年齢のせいかも」と軽く受け止めがちだが、その変化は決して無視できるものではない。元オックスフォード大の医学研究者であり、「糖と脳」の関係を研究してきた下村健寿氏は、こうした状態の脳を「糖に毒