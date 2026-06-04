部下を傷つけまいと、まず褒めてからフィードバックする――その「やさしい配慮」が、実は指導をまったく届かなくしている。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超える「にっしー社長」こと西原亮氏の著書、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』をもとに、誰でも「しごでき」になれる令和の仕事の基本を解説する。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）「褒めてから叱る」は、な