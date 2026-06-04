「あらゆる人生は苦痛である」――この言葉に、思わずうなずいてしまう人は少なくないはずだ。19世紀の哲学者ショーペンハウアーが説いた苦痛の本質と、そこから導かれる“心の幸せへの第一歩”とは何か。IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに解説します。人生が