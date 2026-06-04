北中米ワールドカップに臨む日本代表が事前キャンプ地のモンテレイ（メキシコ）で初練習を実施した６月３日。この日は、後藤啓介の21歳の誕生日でもあった。「日本以外で誕生日を迎えるのは初めてなので、新鮮です」本人は１年前から「ワールドカップのメンバーに選ばれたらメキシコで誕生日を迎える」ということを意識していたという。その思いが現実となり、やはり特別な思いはある。「日本代表の活動中に祝ってもらえるタイ