札幌・中央警察署は2026年6月3日、札幌市中央区に住む無職の男（58）を威力業務妨害の疑いで逮捕しました。男は6月3日午前11時すぎ、札幌市中央区南2条西15丁目にある札幌市立二条小学校に「刃物持って行くからな」などと電話をかけたことで、学校関係者に警察通報や児童を保護するための対応をさせるなどして業務を妨害した疑いです。男からの電話を受け、小学校では屋外での活動が中止となりました。警察によりますと、男は自宅