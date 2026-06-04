菅野はベテランらしい粘り強い投球で5勝目を挙げた(C)Getty Imagesロッキーズの菅野智之が現地時間6月2日、敵地でのエンゼルス戦に先発し、今季5勝目をマークした。4回まで相手打線に得点を与えず、その後で2点を失ったものの、味方の大量リードもあり、勝ち投手の権利を得る5回まで投げ、救援陣につないだ。ロッキーズが8-2のスコアで勝利し、菅野は先発投手の役割を十分に果たしている。【動画】佐々木朗希、フィリーズ打線を