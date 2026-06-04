大谷が健康状態を保つことができればMVPはほぼ間違いない(C)Getty Images現地時間6月2日、ドジャースの大谷翔平は、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場し、4打数2安打2打点と活躍。初回先頭で右翼線への二塁打を放つと、2回1死一、二塁の第2打席でも右翼線への2点適時三塁打をマークし、6-5のチーム勝利に貢献した。【動画】勢いが止まらない！大谷の2戦連発、10号アーチシーン今季の打撃成績は、打率.293、10