All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年4月に回答のあった、岡山県在住36歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：わっちゃおさん年齢性別：36歳男性同居家族構成：本人のみ居住地：岡山県雇用形態：正社員年収：400万円現預金：900万円リスク資産：なし「楽天銀行の定期預金に300万円を預け入れて確実に管理」現預金の預け先について「楽天銀行の普通預金、定期