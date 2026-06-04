モヤモヤしたけれど、待っていたのは思いがけない"素敵な対応"だった――。【育児体験談】幼い我が子を連れて外出していたら……驚きの出来事XユーザーのTさんが、幼い子供2人と一緒に外食した日の体験談。＜Tさんからのおたより＞もう10年以上前、当時5歳と3歳の子供2人を連れて回転寿司に行った時のことです。混み合う駐車場に車を停めて、2人を両脇に抱えながらヒーヒーと店舗まで歩いていました。すると後ろからギャーギャーう