◇プロ野球セ･パ交流戦巨人5ー4オリックス（6月3日、東京ドーム）長嶋茂雄さんの一周忌ということもあり、なんとか勝利を収めたかった巨人。1-4でむかえた8回、1アウト満塁の場面で、代打に送られた巨人の丸佳浩選手が逆転満塁ホームランを放ちました。打球は長嶋さんの背番号が飾られているライトスタンドに吸い込まれていきました。「長嶋さんが打たせてくれたホームランだと僕は信じています。本当に感謝したいと思います。天