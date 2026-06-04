こんにちは。浜木綿子でございます。新緑が爽やかな風を運ぶ初夏の訪れですね。【写真】笑いすぎた観客が救急車で搬送!?90歳、浜さんの「思い出の舞台」ヒマワリの花言葉みなさん!夏の花といえば何が思い浮かびますか？私はヒマワリの花です。昔は「あっこ（本名の阿都子）はヒマワリみたい。いつも明るく笑顔だから……」と言われましたが、あんまりうれしくなかったですね。私は小花のほうが好きでしたから。ところが