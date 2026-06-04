政府は、総額3兆1135億円となる今年度の補正予算案を閣議決定しました。この予算案のうち最も大きな割合を占めているのが、ガソリン価格の補助などを念頭に新たに創設された「中東情勢等対応予備費」で、2兆5000億円となっています。ガソリン価格については、2026年3月からレギュラーガソリンの小売価格を1リットルあたり全国平均で170円程度に抑える形で補助金が出されており、もし補助金がなければ200円以上になっている計算でし