【ジュネーブ共同】世界保健機関（WHO）のテドロス事務局長は3日、コンゴ（旧ザイール）東部で広がるエボラ出血熱を巡り記者会見し、封じ込めに向けた対応の進展に手応えを示した。流行の把握が遅れたことを踏まえ「われわれはまだ後れを取っているが（対応は）追いつきつつある」と述べた。テドロス氏は5月25日には「流行の拡大速度はわれわれの対応を上回っている」との認識を示していた。現地では治療施設の増設や検査体制