【西日本は早くも雨】台風6号が過ぎ去ったばかりですが、西日本は早くも雨が降りそうです。九州は午前から雨で、四国地方も昼前後には降りだしそうです。中国地方や近畿も一部で天気が崩れるでしょう。台風による大雨が降ったばかりです。土砂災害などにいつも以上にお気をつけください。特に九州南部は非常に激しい雨が降る見通しです。【北日本、東日本も雲優勢】北日本と東日本も太平洋側ほど雲が優勢の空となりそうです。関東