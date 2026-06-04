論文のコピー＆ペースト部分を判別し紫色で表示する判定システム「プディンAI」の画面（ヴァラールインテリジェンス提供）人間が書いた論文か、生成人工知能（AI）が書いた論文かを判定するシステムを、AIベンチャー「ヴァラールインテリジェンス」（大阪市）が開発した。システムのサイト上で文字を入力した際の速度やスペルミスなどの「人間らしさ」を解析。コピー＆ペースト（貼り付け）やAIが書いた論文を検知する。九州大が