◇プロ野球セ･パ交流戦巨人5ー4オリックス（6月3日、東京ドーム）2回に危険球退場となった巨人の先発、戸郷翔征投手。「紅林選手とチームに申し訳なかったです」とコメントを残して、球場を後にしました。杉内俊哉投手チーフコーチは「責任感じているでしょうね、頭にあてちゃったからね」とエースの胸中をおもんぱかりました。わずか14球での退場となったため、ローテーション通り、中6日で回すのかなどについて、杉内俊哉投手