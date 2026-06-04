デジタル社会において日本企業は世界をリードできるのか。楽天証券経済研究所チーフ・ストラテジストの窪田真之さんは「インターネットやAIのインフラ分野では米国勢が圧倒的に優位だが、これからは生成AIによって『言語の壁』が劇的に低くなる時代がやってくる。これにより、日本が生み出す文学作品や音楽、アニメといった質の高い無形コンテンツが、これまで以上に世界で評価されるようになる」という――。（第1回）※本稿は、