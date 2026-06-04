定年退職後にまとまった退職金が振り込まれると、「このまま普通預金に置いておいてよいのだろうか」と気になる人は少なくありません。 特に1500万円という大きなお金は、日々の生活費とは違い、どのように管理すればよいのか迷いやすいものです。安全に持っておきたい気持ちがある一方で、何もしないことで損をしていないか不安になることもあるでしょう。 そこで本記事では、退職金1500万円を普通預金に置いたまま