巨人が劇的な逆転勝利を飾った。3点を追う8回、一死満塁の好機で代打・丸佳浩が逆転満塁本塁打を放ち、試合をひっくり返した。3日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、この一発に出演者から驚きと感嘆の声が上がった。この日は、昨年亡くなった長嶋茂雄氏の一周忌にあたり、「FOR3VER 6・3 〜長嶋茂雄〜」として開催された特別な一戦。丸は低めのボールを完璧に捉えると、打球は長嶋氏のユニホームと看板が掲げら