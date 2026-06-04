■大谷翔平も実践、楽しい結婚生活を送る方法6月はジューンブライドの季節。幸せなムードが漂う一方で、長年連れ添ったパートナーとの関係や、異性との向き合い方に悩むミドル世代も多いのではないでしょうか。本稿では、プレジデントオンラインでアクセスを集めた、男女の生物学的な違いを知り、良好な関係を築くヒントとなる3本の記事を厳選しました。1本目は、解剖学者の養老孟司さんとエッセイストの阿川佐和子さんの対談です