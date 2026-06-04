元ＴＢＳでフリーの山本里菜アナウンサーが近影を公開した。４日までに自身のインスタグラムを更新。「コラボアイテム色違いでスカイブルーコーデを爽やかに仕上げてくれるよっ！！しかもすごく涼しい早くお知らせしたいー！待っててね」とつづると共に「＃夏服＃ブラウス」のハッシュタグをつけて投稿した山本アナは、黒のメガネをかけて爽やかな薄い青色のブラウスを着用した姿をアップした。この投稿には「爽やか