ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は４日、日本列島を襲った台風６号が温帯低気圧となったことを報じた。総合司会の安住紳一郎アナウンサーは「台風６号ですが、昨日夜９時に温帯低気圧に変わり、東の海上に抜けました」と伝えた。また「東京はこの時間、昨日は土砂降りでしたね。かなり強い雨が降っていました」と紹介。そして「１２時間での降水量が１７０ミリで東京の６月では過去１番の雨の記