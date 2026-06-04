突然ですが、「LNG」が何の略か知っていますか？社会の授業で習った…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「液化天然ガス」でした！LNGの正式名称は「液化天然ガス」です。天然ガスを約マイナス162度まで冷却し、液体にしたものがLNGです。気体の状態と比べて体積が約600分の1になるため、大量のエネルギーを効率よく輸送・貯蔵できるというメリットがあります。天然ガスの主成分はメタンで、燃焼時に排出される二酸化炭素