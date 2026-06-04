プロ野球 セ・パ交流戦は3日、各地で6試合が行われました。巨人は先発・戸郷翔征投手が2回に危険球退場となる中、2番手・森田駿哉投手が力投。それでも6回に3点の先制を許します。7回にはダルベック選手がソロホームランを放つも、直後にソロホームランを浴び迎えた8回。連打でつくった1アウト満塁の好機で代打起用された丸佳浩選手が、値千金の満塁ホームランを放ちました。これで逆転に成功し、最後はマルティネス投手が抑えゲー