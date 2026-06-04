「広島３−１日本ハム」（３日、マツダスタジアム）広島の持丸泰輝捕手（２４）が２点適時二塁打を放ち、チームの交流戦初勝利に貢献した。１点を奪って迎えた初回２死一、二塁。伊藤の直球を完璧に捉え、右中間を破った。１イニング複数得点を挙げるのは、交流戦初。価値ある一打だ。北海道出身の若鯉。公式戦で日本ハムと対戦するのは、この日が初めてだった。チームの連敗は６でストップ。道産子パワーさく裂で、チームに笑