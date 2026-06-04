「市場が縮小していく中で、借金して営業を継続するのは不安しかない」【写真】現在も営業しながら改装中令和6年能登半島地震で店舗商品に大きな被害を受けた、石川県志賀町に立地する、ホームセンターロッキー「志賀の郷店」。被災した従業員らが片づけに尽力して1月3日午後から営業を開始……それから、もう2年。ようやく今年3月から店舗の一部の解体を開始。それでも、なお営業を続けています。工事までに2年かかったのには理由