「改装工事がついに決まりました」【動画】改装が2年もできなかった理由は…令和6年能登半島地震から2年。今年春、能登に展開する「ホームセンター ロッキー」の「志賀の郷店」の工事開始をInstagramにて動画で伝えました。すると投稿の視聴回数が1万8000回を超え、応援のコメントも続々。被災しながら営業した2年間について聞きました。動画では震災から2年後の今、被災直後と現在の様子とともに、オープンから22年の「志賀の郷店